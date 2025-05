Morre segunda vítima de acidente entre carro e ônibus na BR-040 em Carandaí

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O número de mortos do acidente na BR-040, em Carandaí, na Região Central de Minas Gerais, aumentou. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), duas pessoas que estavam no carro de passeio que colidiu com a traseira de um ônibus faleceram no local, na manhã deste sábado (24/5). Outros dois passageiros estão feridos.

O segundo óbito foi constatado por um médico da concessionária EPR Via Mineira, que administra o trecho da rodovia. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 658, entre Carandaí e Conselheiro Lafaiete.

Até o momento a identidade das vítimas não foi informada. Logo após a colisão, a primeira morte já havia sido confirmada.

As duas pessoas que perderam a vida estavam na parte da frente do veículo, sendo motorista e passageiro. Os corpos ficaram presos nas ferragens. Outras duas vítimas, que estavam no banco de trás, foram encaminhadas para uma unidade de saúde da região.

Informações preliminares dão conta que o carro de passeio, que seguia no sentido Belo Horizonte, saiu da pista e atingiu a traseira do veículo de viagem que estava parado na lateral da via. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais estão no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a concessionária EPR Via Mineira, que administra o trecho da rodovia, a pista no sentido Belo Horizonte foi liberada às 11h, após três horas de bloqueio parcial.