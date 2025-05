BH: policial militar é atropelado durante perseguição

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um policial militar, de 36 anos, ficou ferido após ser atropelado por um condutor que furou uma operação de trânsito no Bairro Jonas Veigas, na Região Leste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na tarde dessa sexta-feira (23/5).

A perseguição começou na Rua Juramento. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima que era comandante da operação deu uma ordem de parada ao suspeito que transitava em velocidade acima do limite da via. Ao receber o comando, o homem parou o carro mas não abriu os vidros.

Em determinado momento, o condutor do veículo modelo Pálio acelerou na direção de um militar. Para evitar que mais alguém fosse ferido, um segundo policial disparou contra o carro, mas o suspeito conseguiu fugir.

Durante a perseguição e após diversas manobras perigosas, o motorista do carro de passeio acabou atingindo o policial. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar. Ele teve escoriações no antebraço e no joelho, além de uma fratura no pé direito.

O suspeito foi preso ao ficar sem saída em uma rua em que havia trânsito. Ao ser confrontado, o homem de 26 anos afirmou que fugiu da blitz por não ter licença para dirigir e por ter medo de perder o carro.