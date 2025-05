Produção de carvão e desmatamento: operação aplica R$ 3,5 milhões em multas

Uma operação com foco na repressão ao transporte e à produção ilegal de carvão vegetal e ao desmatamento não autorizado na região Norte de Minas Gerais foi encerrada nesta sexta-feira (23/5), resultando na aplicação de pouco mais de R$ 3,5 milhões em multas.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), com apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente, deu início aos trabalhos na última segunda-feira (19/5).

Durante os quatro dias, as autoridades cumpriram diligências nos municípios de Espinosa, Montezuma, Santo Antônio do Retiro, Vargem Grande do Rio Pardo, Mato Verde, Monte Azul, Porteirinha, Pirapora, Coração de Jesus e Ibiaí. As multas por infrações ambientais totalizaram R$ 3.509.773,48.

Conforme comunicado da Semad, oito caminhões que transportavam carvão vegetal sem a devida autorização ambiental — além de 497 metros de carvão vegetal de origem nativa e exótica — foram apreendidos.

Os militares e servidores da secretaria também localizaram carvoarias clandestinas em propriedades rurais, resultando na apreensão de 24 metros de carvão nativo e 16,5 metros cúbicos de lenha nativa prontos para a produção.

“Além das infrações relacionadas à produção e ao transporte de carvão vegetal sem licença, a operação também identificou e autuou a supressão ilegal de 191 hectares de vegetação nativa, realizada sem qualquer autorização ambiental”, finalizou a Semad em comunicado.

O número de pessoas abordadas na operação não foi especificado pelo governo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia