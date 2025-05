Condenado a 21 anos de prisão é preso em carro de luxo em rodovia de MG

Um homem condenado a 21 anos de prisão e que estava foragido da Justiça foi preso pela Polícia Federal, com o apoio do Tático Móvel do 67° Batalhão de Polícia Militar, nesta sexta-feira (23/5) na BR-050, na área urbana de Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro. Segundo a PF, ele foi intercepetado no momento em que dirigia um carro de luxo.

Durante a abordagem, ele apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome de outra pessoa. Após verificação, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Limeira (SP).

Ainda de acordo com a PF, o homem foi condenado a 21 anos de reclusão por latrocínio (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver. As autoridades não deram detalhes sobre o crime.

“O preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Uberaba para as providências legais cabíveis”, finalizou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia