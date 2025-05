Homem que roubou e matou idoso dentro de casa em Minas é preso na Paraíba

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Civil da Paraíba, nessa quarta-feira (21/5), suspeito de latrocínio (roubo seguido de morte) em Minas Gerais, informou nesta quinta (22/5) a Polícia Civil mineira (PCMG). A cidade onde ele foi capturado não foi informada.

O mandado de prisão foi expedido pela comarca de Pará de Minas (MG), no Centro-Oeste do estado, onde o crime aconteceu em 24 de setembro de 2024, no Bairro São Geraldo.

Um homem de 60 anos foi encontrado sem vida dentro da residência onde morava, e os elementos apurados indicaram que se tratava de um roubo seguido de morte, declarou a PCMG.

“Durante os trabalhos investigativos, a PCMG identificou o suspeito do crime. Com base nas provas reunidas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário. No entanto, o suspeito havia deixado a cidade e passou a ser considerado foragido”, explicou a instituição policial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia