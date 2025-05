PM prende homem que estava foragido desde "saidinha" de Natal

Um homem de 28 anos, foragido da Justiça, foi preso na noite dessa terça-feira (13/5) após uma perseguição policial no Bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Ele não havia retornado ao sistema prisional depois da saída temporária concedida no Natal.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o veículo conduzido pelo homem era alvo de uma denúncia anônima.

Ao receber ordem de parada, ele iniciou uma fuga em marcha a ré, em alta velocidade, colocando em risco pedestres e outros motoristas. Para tentar conter a fuga e evitar acidentes, os militares efetuaram disparos contra os pneus do carro.

Mesmo com os pneus atingidos, o suspeito continuou dirigindo até colidir com um outro veículo na Avenida Vereador Antônio da Costa Rios. Em seguida, ele abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e contido com o uso de uma arma de menor potencial ofensivo (Spark), após resistir à prisão.

Havia um mandado de prisão em aberto por diversos crimes, incluindo latrocínio, roubo com explosão de caixa eletrônico, tráfico de drogas e tentativa de homicídio contra um policial militar. Aos policiais, ele confessou que descumpriu a ordem de retorno ao presídio após a saída de fim de ano.

Com ferimentos leves, o homem foi encaminhado a uma unidade de saúde para atendimento e, em seguida, apresentado à Delegacia de Polícia Civil. O veículo utilizado na fuga foi removido ao pátio credenciado.