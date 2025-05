Homem que furtava igrejas e escolas de madrugada é preso em Sabará

Um homem de 59 anos foi preso preventivamente por roubar itens de igrejas e escolas de Contagem e região. A extensa ficha criminal do investigado preocupava fiéis, comunidades escolares e líderes religiosos. Os furtos aconteciam sempre da mesma forma: no escuro, de madrugada, com o arrombamento das portas para, então, o suspeito subtrair instrumentos musicais, móveis e outros objetos de valor.





O homem, natural do Norte de Minas, foi encontrado em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Contagem no dia 6 de maio, mas os detalhes da ação foram divulgados nesta quarta-feira (14).





O suspeito foi preso em casa durante uma busca da PC. Segundo os profissionais, nada relacionado aos roubos foi encontrado, mas o celular pessoal dele foi apreendido e encaminhado para análise.





Com imagens de câmeras próximas ao local, foi possível verificar a placa do carro utilizado para o furto. O veículo estava no nome da companheira dele, que não possui histórico criminoso.





O indivíduo já possuía passagem pela polícia e profissionais estão apurando se ele tem ligação com outros crimes patrimoniais ocorridos no Norte de Minas. No momento da prisão, o homem preferiu ficar em silêncio. Neste momento, a operação ainda está em fase de investigação.

A operação foi motivada por uma denúncia feita por uma funcionária de uma igreja evangélica no Bairro Amazonas, em Contagem. Segundo o boletim de ocorrência, no dia 4 de dezembro de 2024, quando chegou para trabalhar, as três portas da igreja estavam arrombadas.





Na ocasião, celulares, notebooks, caixas e mesas de som e instrumentos musicais foram levados por ele. No total, o valor dos itens roubados foi estimado em R$ 30 mil.





Imagens nítidas de câmeras de segurança mostraram o homem chegando ao local em um carro (o mesmo da esposa). Ele cobre a placa do veículo com um pano para não ser identificado, corta a eletricidade da igreja, arromba os portões e subtrai os itens.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice