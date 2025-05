Idoso é preso por tentar matar esposa intoxicada com gás no Sul de Minas

Um idoso de 61 anos foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira (13/05) depois de tentar matar a própria esposa e ameaçar a filha em Pouso Alegre, no Sul de Minas.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h para atender a ocorrência no Bairro Santa Rosa, onde o homem ameaçava tirar a vida da companheira e a própria, liberando gás de cozinha dentro da residência.

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), o suspeito e a esposa, de 59 anos, estavam trancados no quarto. A filha do casal, de 34 anos, relatou que recebeu mensagens com ameaças do pai e imagens mostrando um botijão de gás aberto, além de objetos semelhantes a munições.

Ela conseguiu entrar na casa forçando uma janela e encontrou a mãe inconsciente em uma cadeira de rodas e o pai deitado na cama. Ao vê-la, o homem passou a ameaçá-la verbalmente.

Leia Mais Corpo de jovem é deixado por desconhecidos em hospital de Minas Atiradores matam homem e ferem outro em bar da Grande BH Homem usa 'revólver de cola quente' para roubar clínica de saúde e é preso

A mulher, que tem mobilidade reduzida por conta de um AVC, teria recebido do suspeito doses elevadas de Diazepam, um ansiolítico.

Diante da gravidade da situação e do forte cheiro de gás no imóvel, os militares decidiram entrar. O homem ainda tentou tomar a arma de um dos policiais, mas foi contido com técnicas de defesa pessoal e algemado.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado e realizou uma vistoria, confirmando que não havia mais risco de explosão. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Samuel Libânio, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O boletim de ocorrência não registra a versão do autor, que foi levado à delegacia e apresentado à autoridade policial.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino