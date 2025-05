Atiradores matam homem e ferem outro em bar da Grande BH

Um homem de 36 anos morreu e outro, de 38, ficou ferido depois que o bar em que estavam foi alvo de atiradores, na noite dessa terça-feira (13/5). O caso aconteceu no Bairro Jardim das Rosas, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada às 23h15, enquanto fazia patrulhamento na região, por um motorista em um Honda City. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem afirmou que estava com a vítima baleada no carro e foi acompanhado, sob escolta, à UPA de Ibirité.

Outra equipe da PM seguiu em direção à cena do crime indicada pelo motorista e, lá, encontrou o corpo de outro homem. Segundo a perícia, ele foi por diversos disparos de arma de fogo nas costas, na cabeça, nas nádegas e nos braços. Não foi possível definir a quantidade.

Já o homem ferido deu entrada na UPA Ibirité com uma perfuração no abdômen e outra na nádega esquerda. De acordo com a equipe médica, ele não corre risco de morrer.

O ataque

Aos policiais, o homem de 38 anos contou que bebia no bar quando viu um carro cinza, modelo Renault Logan, circulando a região. Pouco tempo depois, relatou que foi surpreendido pelos disparos e sentiu os ferimentos, mas não conseguiu ver de onde os tiros vieram.

O motorista relatou que estava no bar com o homem morto e outro amigo, quando viu dois suspeitos encapuzados descendo do carro cinza e efetuando disparos contra os clientes do estabelecimento. Ele não conseguiu identificar os atiradores.

Ainda de acordo com o registro policial, uma funcionária do bar relatou que, assim que ouviu os primeiros disparos, se escondeu atrás do balcão e não conseguiu ver os atiradores. Outras testemunhas também relataram ter visto o carro cinza rodando próximo ao bar, mas ninguém reconheceu os suspeitos.

O local tem câmeras de segurança, mas, até o fechamento da ocorrência, a polícia não conseguiu acesso às imagens. Os suspeitos ou as motivações do crime ainda não foram identificados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios em Ibirité.