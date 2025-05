Motociclista morre em briga de trânsito na Grande BH

Um motociclista de 35 anos morreu depois de ser atingido por um carro e arremessado contra outro veículo, na noite dessa quarta-feira (7/5), na Avenida Pinheiros, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista do carro, de 29 anos, alegou que os dois tinham começado uma briga de trânsito minutos antes e que ele tentava se aproximar da vítima para “se resolverem”.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares encontraram o carro, um Voyage, e a moto, uma CG 160 Titan, parados sobre a calçada. O motociclista estava inconsciente e era atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou à UPA Ibirité. O motorista do carro tinha escoriações na cabeça, mas recusou atendimento médico.

Aos policiais, o motorista do carro contou que dirigia na avenida quando precisou parar por uma retenção no trânsito. Segundo ele, neste momento, o motoqueiro se aproximou e perguntou se o motorista “pagava dois IPVAs”, por estar ocupando espaço na via. O motorista não respondeu de imediato.

Momentos depois, o motorista precisou parar o carro para realizar uma ligação e o motociclista estacionou logo atrás. Conforme o relato, ele viu que o motociclista desceu da moto, foi para uma rua próxima e voltou com um volume debaixo da blusa, simulando uma arma de fogo. O motorista seguiu o trajeto sentido Ibirité, enquanto o motociclista tomou o caminho oposto.

Porém, em certo momento, o motorista ouviu um estouro no vidro traseiro do carro e viu o motoqueiro o ultrapassando em alta velocidade. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista contou que acelerou o veículo com a intenção de se aproximar da moto e conversar com o motociclista, mas perdeu o controle da direção e colidiu o carro contra a traseira dela.

A moto foi empurrada e atingiu um segundo carro, um Palio, que estava estacionado. Com o impacto, o motoqueiro ficou em estado grave.

Segundo a PM, o motorista passou pelo teste do bafômetro, que não indicou alteração. Durante o registro da ocorrência, os policiais foram informados de que o motociclista havia morrido na UPA. Com isso, o caso, inicialmente registrado como acidente de trânsito, passou a ser tratado como homicídio.

A arma apontada como responsável pelo estouro no vidro do carro não foi encontrada. Os veículos foram liberados aos responsáveis e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.