PRF flagra mais de 200 toneladas de excesso de carga em uma semana em Minas

"Recentemente teve uma apreensão que somente um veículo estava com 50 toneladas de excesso (de peso); era como se fosse um bitrem em cima de outro bitrem", contou o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, José Rocha Guimarães Neto.

Desde o início deste mês, a PRF intensificou a fiscalização aos veículos bitrens, conhecidos como canavieiros por transportarem cana-de-açúcar entre fazendas e usinas. "Entre a última segunda-feira (5/5) até hoje (7/5), as infrações corresponderam a 23 toneladas", informou Rocha Neto.

Durante toda a semana passada, a PRF flagrou mais de 200 toneladas de excesso de peso em caminhões que trafegavam pelas rodovias da região de Uberaba.

"Nós intensificamos as fiscalizações por conta dos canavieiros com transporte de cana de açúcar para as usinas. Na nossa região estão ocorrendo muitos transportes nesse período. E eu posso falar com toda certeza que 95% dos veículos deles estão com excesso de peso porque, como eles não pesam nas fazendas e saem carregados, eles sempre colocam peso a mais", declarou Rocha Neto.

O inspetor da PRF lembra que 200 quilos de sobrecarga em caminhões já é considerado excesso. "Uma tonelada já é muito excesso e 200 toneladas é um absurdo. Veículos sobrecarregados causam danos às vias, aumentam riscos de acidentes e podem levar motoristas e transportadoras a responder criminalmente", alertou.

A PRF de Uberaba declarou que as 200 toneladas de excesso de carga que foram flagradas em apenas uma semana impressionam e acendem um alerta sobre os graves prejuízos causados pela prática irregular. "Esta prática compromete a segurança viária e gera danos milionários à infraestrutura pública".

Deterioração do asfalto

O chefe da Delegacia da PRF em Uberaba destaca que o excesso de peso nos veículos de carga contribui diretamente para a deterioração precoce do pavimento asfáltico, causando buracos, ondulações e trincas, que aumentam o risco de acidentes. "Além dos danos à rodovia, caminhões sobrecarregados também representam perigo para o trânsito, pois trafegam com lentidão, desgastam o sistema de freios e suspensão e têm maior dificuldade de frenagem em situações de emergência", ressaltou Rocha Neto.

A prática do transporte de excesso de carga, ainda conforme o policial, além de infração administrativa, pode configurar crime. De acordo com o artigo 163 do Código Penal Brasileiro, causar dano qualificado ao patrimônio público, como as rodovias federais, é crime e pode resultar em pena de detenção. Os responsáveis — motoristas, transportadoras e embarcadores — poderão responder criminalmente e ser condenados ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos, já que os prejuízos afetam diretamente a sociedade.

A legislação de trânsito prevê ainda multa proporcional ao excesso de peso identificado. A carga excedente precisa ser regularizada antes que o veículo siga viagem e o caminhão pode ser retido até que o transbordo seja realizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A PRF reforça que a fiscalização continuará rigorosa na região. Nosso objetivo é proteger as rodovias, preservar vidas e garantir que o transporte de cargas aconteça dentro da legalidade e com segurança para todos", concluiu Rocha Neto.