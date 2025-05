Quase 25% dos mineiros ainda não pagaram o IPVA 2025

Mais de R$ 2,8 bilhões referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 ainda não foram pagos em Minas Gerais. Os dados consolidados até o dia 30 de abril, divulgados pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/MG), revelam que 24,42% da frota do estado está inadimplente.

Ao todo, Minas possui uma frota registrada de 11.679.339 veículos.

Belo Horizonte, com a maior frota do estado (2.333.386 veículos), tem uma inadimplência de 17,05%, equivalente a R$ 500,4 milhões em débitos não quitados.

Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, o índice é de 23,92%, o que representa R$ 77,7 milhões em IPVA ainda não pagos. A frota da cidade é de 254.574 veículos.

Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por sua vez, possui um índice superior à média estadual, com 26,6% de inadimplência e uma dívida de quase R$ 150 milhões.

Já em Contagem, na Grande BH, os débitos somam R$ 89 milhões, o que significa 25,63% de inadimplência.

Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, registra 28,05% (R$ 61,3 milhões), e Montes Claros, no Norte de Minas, 31,59% (R$ 66,7 milhões).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Juros



O pagamento do PIVA, dentro do prazo concedido pela SEF, se encerrou em abril. Agora, os pagamentos em atraso podem ser efetuados a qualquer momento, por meio do site do órgão. Os motoristas podem quitar o imposto via Documento de Arrecadação Estadual (DAE) ou Pix, com os encargos por atraso calculados automaticamente.