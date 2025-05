Vídeo: quadrilha usa carro em marcha à ré para arrombar loja de roupas

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma quadrilha, conhecida como “Gangue da Marcha à Ré”, arrombou uma loja de roupas na madrugada desta quarta-feira (7/5) no Bairro Estrela do Oriente, localizado na Região Oeste de Belo Horizonte. O valor do prejuízo foi estimado em R$ 100 mil. O grupo leva essa nome por causa do "método" usado para executar o crime.





Segundo o boletim de ocorrência, um carro de cor prata foi utilizado para invadir o comércio de ré, derrubando a porta de aço. Em seguida, os suspeitos furtaram diversos itens, incluindo roupas, calçados, um computador e uma impressora.





De acordo com a Polícia Militar, cinco pessoas participaram da ação criminosa e dois veículos foram usados durante o furto.

O prejuízo causado à loja foi de R$ 100 mil Redes Sociais





Após o crime, os suspeitos fugiram em direção ao Aglomerado Ventosa, que também fica na Região Oeste da capital. Um dos automóveis foi localizado pelos policiais na Rua Lindolfo Caetano, no Bairro Calafate.





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que assim que a equipe foi acionada, deslocou a perícia oficial ao local, onde foram realizados os primeiros levantamentos e a coleta de vestígios que irão subsidiar a investigação. O caso segue sendo investigado pela PCMG.





Até o momento, nenhum suspeito foi conduzido.

Confira o vídeo do furto na íntegra:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia