Suspeito de matar motoboy que defendia irmão se entrega à polícia em BH

Danilo Assunção Carvalho de Paula, de 23 anos, suspeito de matar o motoboy Wanderson Honorato Ferraz, de 24, com uma facada no pescoço, se entregou à Polícia Civil. O crime aconteceu no dia 19 de abril, na Avenida Raja Gabaglia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Danilo se apresentou na manhã desta terça-feira (6/5), acompanhado de uma advogada. Ele foi ouvido e teve o mandado de prisão temporária cumprido.

Ainda conforme a corporação, o jovem demonstrava temor e relatou estar recebendo ameaças.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais tarde, Wanderson foi tirar satisfação com Danilo em defesa do irmão e, durante essa segunda discussão, foi atingido com um golpe de faca no pescoço. Ele tentou fugir, mas caiu logo em seguida. O suspeito deixou o local de bicicleta e, até o fechamento da ocorrência, não havia sido localizado.