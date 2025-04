BH: motoboy é assassinado ao tentar defender o irmão após briga

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar ainda não tem pistas de Danilo Assunção Carvalho de Paula, de 23 anos, suspeito de matar o motoboy Wanderson Honorato Ferraz, de 24, com uma facada na noite de sábado (19/4). O crime aconteceu na Avenida Raja Gabaglia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, um irmão de Wanderson, Washington Honorato Ferraz, de 22 anos, estaria envolvido no crime. Ele contou aos policiais que, no fim da tarde, discutiu com o suspeito da facada por causa da ordem de retirada de mercadorias em um estabelecimento comercial. A discussão evoluiu para uma briga, que precisou ser apartada por funcionários.

Ao saber da briga, Wanderson resolveu ir atrás de Danilo, para defender o irmão. Ele se encontrou com Danilo e houve uma discussão. Eles estavam na calçada. Danilo, então, sacou uma faca da cintura, e desferiu um golpe no pescoço da vítima.

Wanderson ainda teria tentado correr, mas acabou caindo no chão. Danilo, por sua vez, montou numa motocicleta e fugiu. Ele tem passagens policiais por consumo de drogas, lesão corporal e por excesso de velocidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia