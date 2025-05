Suspeito de estupro é linchado em Belo Horizonte

Um homem de 50 anos foi morto a tiros e golpes em uma estrada do Bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde dessa terça-feira (6/5). Ele é apontado por moradores da região como suspeito de estupro e era ameaçado de morte caso voltasse ao bairro.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o corpo de um homem já sem vida na Estrada do Cercadinho. Após o isolamento da área, a perícia constatou que a vítima sofreu diversos golpes pelo corpo e foi atingida por nove disparos de arma de fogo de calibre 9 milímetros — sete no abdômen, um no ombro e um na cabeça.

No local, diversas pessoas se recusaram a falar com os policiais ou negaram ter visto algo, porém duas testemunhas, que preferiram não se identificar por medo de represália, informaram que a foto do homem circulava em grupos do WhatsApp porque ele era suspeito de estupro contra uma moradora do aglomerado.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram ainda havia a ameaça de que, caso o homem retornasse ao bairro, ele seria morto.

De acordo com a perícia, a vítima estava com a chave do carro dela no bolso. O veículo estava estacionado nas proximidades da cena do crime e foi periciado, mas nenhuma marca de sangue foi encontrada. Os policiais encontraram apenas uma embalagem com uma substância similar a cocaína e objetos relacionados à atividade sexual.

Conforme registros da PM, a vítima tinha uma farmácia na estrada, porém, em 2019, ela foi vítima de uma tentativa de homicídio depois da venda de um carro. O homem fechou a farmácia e se mudou da região.

Próximo da cena do crime, foi encontrada uma câmera de segurança que pode ter registrado o momento do ataque, mas, até o momento, os policiais não conseguiram contato com o proprietário da residência.

O corpo foi removido pelo rabecão e o carro, removido pelo filho da vítima. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.