Homem é preso por invadir casa em bairro nobre de BH

Um homem de 30 anos foi preso na tarde desta terça-feira (6/5) após invadir uma casa no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Outros dois indivíduos estavam no imóvel, mas conseguiram fugir e são procurados. Ninguém ficou ferido. As informações são da TV Alterosa.

A PM disse que ficou sabendo da invasão porque mantém um grupo de WhatsApp com moradores do bairro. Um dos membros, a dona da casa, viu nas imagens de câmeras de monitoramento que sua residência estava sendo alvo de bandidos e avisou por meio de mensagens. Populares também viram uma movimentação estranha e ligaram para a polícia.

Assim que chegaram ao endereço, os militares flagraram o rapaz realizando o corte de energia da residência. Nada chegou a ser levado. O rapaz preso não quis passar informações sobre os demais envolvidos na tentativa de furto.

