Fazenda é furtada e caseiro confessa que estava em show de Naiara Azevedo

O caseiro de uma fazenda na zona rural de Bom Jardim de Minas, na Zona da Mata, foi preso nessa segunda-feira (5/5) após a Polícia Militar identificar que ele mentiu quando relatou ter sido rendido na propriedade por homens encapuzados na noite de sábado (3/5).

O trabalhador, que tem 50 anos, havia comunicado um falso crime depois de voltar durante a madrugada de um show da cantora Naiara Azevedo, na Exposição Agropecuária de Bom Jardim de Minas, e perceber que estavam faltando um caminhão e dois tratores agrícolas, o que é qualificado como furto por não haver contato com vítimas durante o crime.

O homem, porém, relatou um roubo, afirmando que — depois de se ausentar para assistir ao rodeio na exposição — foi rendido por três indivíduos quando retornava para a propriedade, por volta das 22h30, e abria a porteira. Ele relatou que foi levado para dentro de sua casa, no interior da propriedade, e amarrado, ficando nessa condição até o filho dele aparecer e soltá-lo.

A Polícia Militar, no entanto, depois recebeu denúncias anônimas de que o caseiro, na verdade, ficou no Parque de Exposições até por volta das 2h da madrugada, quando terminou o show da cantora Naiara Azevedo.

Os militares voltaram à fazenda. Quando passaram por uma das estradas de acesso à propriedade, os militares viram um homem já bem conhecido no meio policial por roubos e que, posteriormente, foi identificado como filho do caseiro, de 25 anos.

Na ocasião, o jovem mexia em uma sacola e segurava uma submetralhadora. Os policiais encontraram com ele munições, balança de precisão, além de uma pequena quantidade de cocaína e crack.

Apesar de constar essa informação no boletim de ocorrência, a polícia não cita o homem como suspeito do furto na fazenda, embora tenha registrado que ele informou o estado de São Paulo como destino do caminhão.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o filho do caseiro, porém, “não disse quem teria ido até a sede da fazenda para subtraí-lo nem tão pouco qual seria a destinação do caminhão naquele estado”. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Após ser indagado novamente pela polícia, o caseiro admitiu que ficou na exposição até o início da madrugada para ver o show da cantora sertaneja na companhia de sua família. Ele alegou que mentiu sobre o horário que tinha voltado por medo, pois não poderia ter se ausentado da fazenda.

Segundo ele, somente um filho (o que acabou flagrado com arma, munições e drogas) ficou em casa. O pai contou que o rapaz já foi preso e possivelmente possui vínculo com facção criminosa na cidade.