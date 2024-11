Um caseiro de 26 anos, que seria o responsável pela execução a pauladas da médica Lea Cândida Valverde de Rezende, de 70 anos, em Sapucaia, no interior do Rio de Janeiro, foi preso nessa segunda-feira (11/11) em Cataguases, na Zona da Mata mineira. Segundo a Polícia Civil fluminense, o homem confessou o crime no momento da prisão.

O homicídio aconteceu em 3 de novembro na fazenda da vítima. Na ocasião, Lea estava montada em um cavalo e foi puxada pelos cabelos. Ao cair no chão, o caseiro a golpeou algumas vezes com um pedaço de madeira. A médica morreu no local. O homem enrolou o corpo em uma lona e o jogou em uma área de pasto.





Ao ser encontrado pela polícia, o ex-funcionário da vítima alegou que cometeu o crime após Lea não repassar a ele, conforme o combinado, uma porcentagem da venda de cabeças de gado.

Durante as investigações, os policiais descobriram que o carro e o cartão de crédito da vítima estavam sendo utilizados pelo caseiro e por mais dois homens em municípios nas proximidades de Sapucaia.

“A equipe da 109ª DP realizou um trabalho de inteligência, levantamento de informações e monitoramento e identificou o paradeiro do acusado. Os agentes realizaram buscas e prenderam o criminoso. Com ele foi encontrado o veículo da médica. O autor confessou o assassinato e indicou o local onde ocultou o corpo. A arma usada no crime também foi localizada”, informou a Polícia Civil do Estado Rio de Janeiro (PCERJ) em comunicado.

Ainda segundo a PCERJ, Lea Cândida Valverde de Rezende trabalhava em um hospital de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

O caseiro poderá responder pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto.

