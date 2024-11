Uma motociclista, de 20 anos, morreu em um acidente com ônibus na manhã dessa segunda-feira (11/11), na Avenida Doutor Pedro Guerra, em Itabira, Região Central de Minas.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no bairro Gabiroba, em uma rotatória de acesso à rua dos Comerciantes. Moto e ônibus seguiam no mesmo sentido quando a motociclista tentou fazer uma ultrapassagem, bateu na lateral do ônibus, caiu debaixo do coletivo e foi esmagada pela roda traseira do veículo,





No momento do acidente, o ônibus fazia uma conversão à esquerda para acessar a rotatória e acabou colidindo com a motocicleta.





Segundo relatos de testemunhas, a motociclista não percebeu que o ônibus fazia a manobra e iniciou a ultrapassagem, momento do impacto lateral contra o coletivo.

Ela ainda foi arrastada por alguns metros até a frenagem completa do coletivo.





Além dos bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local.





Uma funerária local realizou o recolhimento do corpo após atuação dos órgãos de segurança.

Ainda de acordo com informações dos bombeiros, a vítima era nascida em São Paulo e estudava na Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI).