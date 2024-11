Um adolescente, de 17 anos, foi executado com ao menos dez tiros na noite dessa segunda-feira (11/11), dentro de um bar no bairro Urca, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o dono do bar relatou que dois indivíduos com roupas pretas e capuz em uma moto pararam próximo à porta do estabelecimento. O garupa desembarcou, fez diversos disparos em direção à vítima e voltou para o veículo.





Os dois fugiram em alta velocidade depois do crime.

A perícia foi acionada e constatou dez marcas de tiro na cabeça, costas, peito e braços de calibre 380 e 9 milímetros no corpo do jovem.

Testemunhas não souberam passar características dos autores e não há câmeras de segurança na rua.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado.