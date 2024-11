Um homem de 61 anos foi condenado por matar a ex-mulher em Córrego Barra de Zé Barroso, zona rural de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A sentença de 32 anos de prisão foi proferida na última sexta-feira (8/11) e divulgada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta segunda (11/11).

O feminicídio ocorreu em 1º de outubro de 2018, sete dias após o término do relacionamento do casal. Na ocasião, o Ministério Público apontou que ele entrou no imóvel onde a ex-mulher morava com um novo companheiro e surpreendeu a vítima com disparos de arma de fogo. A filha de 10 anos do casal, que estava no imóvel, presenciou o momento em que o pai cometeu o assassinato.

Após disparar contra a mulher, o criminoso ameaçou de morte o atual companheiro dela. Na denúncia, o MPMG ressaltou que “o crime foi cometido por ciúmes, pois, dias antes, a vítima havia terminado o relacionamento com o agressor e iniciado outra relação. A execução do delito também foi promovida pelo uso de meio cruel, já que foram efetuados, no mínimo, cinco disparos contra a vítima”.

O Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, o feminicídio, a materialidade e a autoria do fato, além de que o crime foi praticado por motivo fútil, meio cruel e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

