Um homem de 43 anos foi preso nesse domingo (10/11) em Central de Minas, na Região do Rio Doce, suspeito de matar um idoso de 72 anos que teria ido até a casa da ex-companheira armado com um facão. Segundo o Boletim de Ocorrência, o idoso chegou ao local chamando pela mulher, de 33 anos, e pediu que ela saísse na rua. No entanto, o atual companheiro da mulher percebeu que ele portava um facão na cintura.

Aproveitando-se do momento em que o idoso estava de costas, o suspeito pegou um pedaço de madeira e o atacou, desferindo quatro golpes na cabeça. A Polícia Militar (PMMG) foi acionada e, ao chegar, encontrou o suspeito ao lado da vítima, que ainda estava viva, mas em estado grave.





Em um momento de tensão, a ex-companheira do idoso, que atualmente namora o suspeito, teria tentado intervir. Segundo os policiais, ela pediu para "acabar de matar ele" ao perceber que o ex ainda respirava. A mulher chegou a pegar o facão, mas foi impedida por um soldado antes de concluir o ato.





Testemunhas relataram que, no passado, o idoso e a mulher mantiveram um relacionamento considerado problemático, segundo o filho da vítima, que se dirigiu ao quartel para prestar informações. Ele afirmou que o pai já havia se desentendido com o atual companheiro da ex-madrasta, embora nunca houvesse ocorrido uma denúncia formal.





O idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital da cidade. O suspeito foi preso por homicídio e levado para a delegacia de Governador Valadares. A mulher também foi detida e responderá por ameaça devido à tentativa de ataque com o facão.





O caso será investigado pela Polícia Civil (PCMG).