Um idoso, de 66 anos, foi morto no Bairro Jardinópolis, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, devido a uma briga por dívida de aluguel. Dois irmãos, de 23 e 26 anos, invadiram a casa da vítima, na noite desse domingo (9/6), e a mataram com golpes de facão.



De acordo com relatos de testemunhas à PM, os dois também usaram outros objetos para agredir o idoso. Após o crime, a dupla fugiu por uma trilha de acesso à MG-050, no sentido no restaurante Cachoeiro.



Os irmãos foram identificados pelos policiais e presos na casa de um deles, no mesmo bairro em que a vítima morava. No imóvel, a polícia apreendeu dinheiro. O facão usado no crime também foi apreendido.



A PM não informou qual valor da dívida que o idoso tinha com os irmãos. Durante a briga, eles também sofreram ferimentos e, por isso, foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). De lá, seguiram para a delegacia, onde tiveram a prisão ratificada.



O jovem, de 26 anos, tem registro de prisões anteriores por furto e direção perigosa. Já o de 23 anos por embriaguez ao volante, furto, apropriação indébita e estelionato.