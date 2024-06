A prisão em flagrante do empresário Guilherme Augusto Reis Guimarães, de 38 anos, no fim de semana, foi convertida em preventiva, em audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira (10/6).

Ele foi preso por descumprir a medida protetiva contra uma adolescente, de 16 anos, que estava desaparecida. Ele mantinha um relacionamento abusivo com a menor desde que ela tinha 13 anos.







A decisão é da juíza Juliana Miranda Pagano, da Central de Recepção de Flagrantes de Belo Horizonte.





O caso

A adolescente de 16 anos estava desaparecida desde a última quinta-feira (6). Segundo Boletim de Ocorrência (B.O.) da Polícia Militar, a jovem teria saído de casa, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, ao meio-dia em um carro de aplicativo.

Adolescente, de 16 anos, disse que ia ao Shopping Del Rey e não foi mais vista pela família e amigos





As investigações apontaram que a adolescente e o empresário tinham um relacionamento abusivo desde que ela tinha 13 anos. O relacionamento, inclusive, já teria dado origem a outro Reds (Registro de Eventos de Defesa Social) narrando alguns atritos entre eles.





Descobriu, a partir dessa investigação, que havia uma medida protetiva que impedia o empresário de se aproximar da adolescente, como parte de um processo em curso na Vara Especializada da Criança e Adolescente, impetrado pelos pais da menina.





Pelas investigações, os agentes já acreditavam que o suspeito sabia do paradeiro da adolescente. Na tarde de sábado (8/6), o empresário foi preso quando chegava em seu apartamento. Num primeiro momento, ele negou que estivesse com a jovem.





Porém, ele acabou confessando que a adolescente estava num barracão no Bairro Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte.





No apartamento do empresário foram encontradas munições calibre 9 mm. Ele, tentando ficar livre das acusações, disse ser CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), no entanto, não tinha documentação para comprovar a situação. Foram apreendidas 35 munições e dois carregadores. O celular também foi apreendido.





O empresário levou os policiais até o barracão. Ao chegarem ao local, o empresário foi mantido dentro do carro da polícia, enquanto os investigadores foram até o barracão. Foram recebidos pela adolescente, que alegou que tinha estado com o empresário, mas que ele tinha saído para tentar contato com a mãe dela.





A menor foi conduzida para a delegacia e a mãe avisada que a filha tinha sido encontrada. O empresário recebeu voz de prisão.





Depois de ser ouvida, diante de sua mãe, a menor foi liberada e retornou a sua casa. O empresário foi conduzido ao plantão da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), em BH, onde foi autuado, por descumprimento de medida protetiva, expedida pela Vara Especializada da Criança e Adolescente.