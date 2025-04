Acidente entre caminhão-tanque e automóvel mata motorista na BR-135

Um acidente na tarde desta segunda-feira (7/4) matou um motorista na BR-135, no município de Curvelo, na Região Central de Minas Gerais. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima dirigia um carro de passeio e morreu no local após se envolver em uma colisão com um caminhão-tanque.

O motorista do caminhão foi levado para um hospital em Curvelo. Felizmente, no momento da colisão, o veículo pesado não transportava carga. Caso estivesse cheio de combustível, o acidente poderia ter resultado em um desastre de proporções muito maiores.

O automóvel ficou completamente destruído com o forte impacto. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e deverão ser apontadas por meio de investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia