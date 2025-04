Caminhão capota de ponte, cai em rio e motorista morre em Minas

Um motorista morreu em um acidente envolvendo um caminhão carregado de bebidas na noite desse domingo (6/4), em Nova Serrana, Centro-Oeste de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão capotou em uma ponte que corta o Rio Lambari. No local da ocorrência, os militares encontraram a cabine do veículo submersa nas águas do rio.

Durante a operação de resgate, o corpo de um homem de cerca de 60 anos de idade foi localizado dentro da cabine do caminhão.

Até o momento, não foram encontrados documentos que permitam a identificação da vítima. O veículo possui placa registrada em empresas do estado de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros atuou com uma viatura de salvamento equipada com ferramentas de corte e expansão. As causas do acidente não foram divulgadas.



