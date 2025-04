Sogro é preso por bater em moto e esfaquear genro em Minas

Um motociclista, de 32 anos, foi atingido por um carro e esfaqueado em Timóteo, no Vale do Rio Doce. O suspeito do crime é sogro da vítima, de 46 anos. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar na noite desse domingo (6/4).

Segundo a PM, o motociclista afirmou que trafegava na rua Didico Araújo com a esposa quando foi surpreendido com a colisão de um carro Ford Fiesta Prata. Com o impacto, o casal foi projetado ao solo.

Depois de bater na motocicleta, o condutor do carro desembarcou e esfaqueou o motociclista, que foi atingido no pescoço e abdômen. A vítima foi socorrida por clientes de um restaurante próximo e pela esposa.

Questionado sobre a motivação do crime, o motociclista afirmou que o condutor do carro é o sogro que não aceita o relacionamento dele com a filha. A vítima afirmou que já recebeu ameaças de morte em datas anteriores.

O suspeito do crime foi encontrado em casa. Ao perceber a chegada da polícia, o homem tentou fugir por uma mata aos fundos do imóvel, mas foi alcançado e detido.

O homem recebeu voz de prisão por homicídio tentado e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a faca utilizada no crime.