Homem mata a mulher, confessa ao filho e foge de moto

Um homem, de 55 anos, é suspeito de matar a mulher, de 46 anos, enforcada no Bairro Olaria, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (6/4). O suspeito ligou para o filho por volta de 8h30 para confessar o crime e fugiu de moto.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher foi morta dentro de casa, enforcada com um cinto. Conforme relatado pelo filho, os pais foram casados por 25 anos e estavam separados há cerca de um ano, morando na mesma casa.

Ainda de acordo com a testemunha, o casamento, que gerou três filhos, sempre foi conturbado. A separação se deu por causa de uma traição da mãe e, desde então, a vítima dormia em um cômodo separado dos demais moradores da casa. Durante esse período, o casal brigava muito.

O filho informou ao policiais que a mulher já tinha afirmado que cometeria suicídio e, na última semana, tentou reatar com o marido. No entanto, o homem viu mensagens no celular da vítima que o deixaram com ciúmes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada. Os policiais civis coletaram vestígios que possam ajudar na investigação e encaminharam o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).

Em nota, a corporação informou que investiga as circunstâncias e a motivação do crime, mas, que até o momento da publicação desta matéria, nenhum suspeito foi conduzido à delegacia.