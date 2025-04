Motociclista morre após bater na traseira de caminhão no Anel Rodoviário

Um motociclista morreu e uma pessoa ficou ferida depois de bater na traseira de um caminhão durante um congestionamento no Anel Rodoviário, na Regional Nordeste de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (3/4). O trânsito estava tumultuado no trecho devido a um outro acidente que envolveu duas carretas durante a tarde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente aconteceu na altura do quilômetro 458 da rodovia, na altura do Bairro Goiânia. O trecho estava próximo à interdição da rodovia, no sentido Vitória.

Conforme registros, a morte foi confirmada pela equipe médica de uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A perícia compareceu ao local e o corpo foi removido pelo rabecão.

Horas antes, uma batida entre duas carretas interditou a BR-381, na saída da capital, no Bairro Jardim Vitória. Conforme os bombeiros, uma carreta bateu em outra, que estava parada. Não houve feridos, mas foi registrado grande vazamento de combustível.

O Corpo de Bombeiros ainda informou que o vazamento de óleo é de uma das carretas que transportava combustível. De acordo com os militares, o trânsito está lento na região, e a pista precisou ser fechada no sentido Vitória.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com informações de Ana Luiza Soares