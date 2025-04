Colisão frontal mata três e deixa um ferido em rodovia de Minas

Um acidente entre um carro e um caminhão guincho deixou três mortos e um ferido na BR-365, na altura de Montes Claros, no Norte de Minas, na noite dessa quinta-feira (3/4). O motorista do caminhão não se feriu.

Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) indicam que tratou-se de uma batida frontal enquanto o carro seguia no sentido Montes Claros e o caminhão, no sentido Pirapora. O acidente aconteceu no quilômetro 14 da rodovia, na área rural de Montes Claros, por volta de 19h30.

Segundo o boletim de ocorrência, os quatro ocupantes do veículo ficaram presos nas ferragens. Um passageiro do banco traseiro, de 28 anos, foi encontrado consciente, com traumatismo craniano e fratura exposta na perna esquerda.

Foi necessário cortar a lataria para a retirada do homem, que foi posteriormente atendido pela equipe médica de uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, na sequência, encaminhado para um hospital.

Os demais ocupantes do carro, dois homens de 38 e 57 anos e uma mulher de 24, morreram no acidente. De acordo com os bombeiros, eles tiveram múltiplos ferimentos traumáticos e tiveram os corpos retirados do veículo depois de avaliação da perícia.

O motorista do caminhão, de 41 anos, foi encontrado já fora do veículo, consciente e orientado. Conforme registros, ele não apresentou traumas e não precisou de atendimento médico.

A pista foi bloqueada para atendimento da ocorrência mas já se encontra liberada.