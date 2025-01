Uma mulher, de 20 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-namorado na noite dessa sexta-feira (17/1), em Montes Claros, no Norte de Minas. O feminicídio aconteceu no supermercado onde a jovem trabalhava como caixa.

O suspeito, C S, L. N, de 22 anos, tentou fugir, mas foi preso ainda na noite de sexta pela Polícia Militar (PMMG). De acordo com a corporação, ele confessou o assassinato e premeditou o crime por não aceitar o fim do relacionamento.

Conforme informações da PMMG, o casal manteve namoro por sete meses. Há poucos dias, a mulher terminou o relacionamento. Ele então teria planejado matá-la por vingança.

Segundo relato da PM, o homem pegou um uber e foi até o supermercado onde a ex-namorada trabalhava, na Avenida Dulce Sarmento, no Bairro Vera Cruz. Ele chegou ao local às 22h02, quando o estabelecimento já estava sendo fechado.

Armado com uma faca, o suspeito tentou atacar a vítima, que correu para dentro do supermercado. Ele alcançou a mulher e a golpeou no tórax, nos braços e em outras partes do corpo.

Ainda conforme informações da Polícia Militar, colegas de trabalho tentaram defender a vítima. Mas foram impedidos de agir pelo autor, que também usou a réplica de uma arma de fogo para ameaçar as demais pessoas que estavam no local

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) foi acionado. Porém, quando a ambulância chegou ao supermercado, a jovem já estava morta.

Após o assassinato, o autor do crime fugiu do local. O homem foi encontrado e preso imediatamente pela polícia durante rastreamento na cidade e levado para a delegacia de plantão, sendo autuado em flagrante.

Conforme uma amiga da mulher que morreu, a vítima já vinha sendo ameaçada pelo ex-namorado e registraria um boletim de ocorrência, pedindo proteção policial, neste sábado (18/1).