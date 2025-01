Na tarde dessa quinta-feira (16/1), um caminhão carregado com telhas de amianto invadiu a casa de Jésus da Padaria (Republicanos), vice-prefeito de Monte Formoso, cidade localizada no Vale do Jequitinhonha. O imóvel, que pertence ao próprio político, estava vazio no momento do acidente. O caminhão envolvido também é de propriedade do vice-prefeito.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), a principal suspeita é de que o veículo tenha perdido o freio, mas somente a perícia técnica da Polícia Civil (PCMG) poderá confirmar as causas.





Dentro do caminhão estavam o motorista e um ajudante. O motorista ficou preso às ferragens e sofreu escoriações. Ele foi resgatado e encaminhado para uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Monte Formoso. Já o ajudante conseguiu sair do veículo com a ajuda de pessoas que estavam no local e também sofreu ferimentos leves.





O Corpo de Bombeiros (CBMMG) de Almenara, a cerca de duas horas de Monte Formoso, foi acionado para auxiliar na ocorrência. O impacto causou danos significativos ao imóvel, mas, felizmente, ninguém estava em casa no momento.





O caso segue sendo investigado para determinar as circunstâncias do acidente. O vice-prefeito não se pronunciou sobre o caso.