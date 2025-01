O trecho da via foi interditado por cerca de três horas

Um homem, de 55 anos, e uma mulher, de 48, morreram em um acidente envolvendo dois carros e um caminhão-trator, nesta quinta-feira (2/1), no KM 237 da MGC-497, em Iturama, no Triângulo Mineiro.



Parte da carga do caminhão tombou e acertou os dois carros de passeio.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, o caminhão-trator transitava de Uberaba a Chapadão do Sul, enquanto os outros dois veículos, um Fiat Strada e um Toyota Corolla, estavam no sentido Iturama.



Após a colisão, o homem e a mulher foram retirados das ferragens do Strada já sem vida. Uma criança de 8 anos, que estava no mesmo carro, foi socorrida por populares e transferida até um pronto-socorro, com múltiplos traumas nos membros superiores e inferiores, mas sem risco de morrer.



Outros dois homens, de 28 e 58 anos, ocupantes do Corolla também foram socorridos por populares. Eles receberam atendimento médico e aparentemente não correm risco de vida. O motorista seria ainda transferido para São José do Rio Preto (SP) para exames complementares.



O condutor do caminhão-trator, de 28 anos, foi atendido no local do acidente e não sofreu ferimentos. O motorista realizou teste de etilômetro, que apontou 0,0 MG/L, e se dirigiu até uma delegacia para prestar depoimento.





O trânsito da via ficou interditado em ambos os sentidos por cerca de três horas. A perícia e o Corpo de Bombeiros (CBMMG) estiveram presentes.