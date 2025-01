O muro de uma casa localizada no Bairro Araguaia, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, não aguentou a pressão das chuvas e foi ao chão nessa quarta-feira (1/1). Após o desabamento parcial da parede de arrimo na Rua José Luiz Dias Duarte, os escombros se espalharam pela pista, obrigando a interdição total do tráfego no local.





Apesar do susto, felizmente ninguém ficou ferido. A área foi isolada pela Defesa Civil da capital de forma preventiva. A BHTrans e a Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb) também foram acionadas.

No mesmo dia, uma árvore de grande porte caiu sobre oito imóveis na Vila Barragem Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e deixou uma casa completamente destruída. Outras quatro foram interditadas e cinco famílias ficaram desalojadas, acolhidas temporariamente por parentes.





Risco geológico

Desde segunda-feira (30/12), todas as nove regionais da cidade estão sob alerta da Defesa Civil para risco de deslizamentos e desmoronamentos. O comunicado é válido até a próxima sexta-feira (3/1).

O solo encharcado, devido às chuvas ininterruptas dos últimos dias, oferece perigo em terrenos com alto risco geológico - situação que, muitas vezes, são de desconhecimento dos seus moradores. Esse período, que pode favorecer a possibilidade de deslizamentos de terra, exige que a população redobre o cuidado em áreas de encostas.





A recomendação da Defesa Civil é que a população mantenha atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.





Com 13 dias consecutivos de chuvas, a capital acumulou até 7h30 de quarta (1/1) 306 milímetros (mm), ou seja, 92,5% da média climatológica estimada para dezembro, que é de 339,1 milímetros, conforme a Defesa Civil da capital.