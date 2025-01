Minas Gerais começou 2025 com chuvas intensas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as precipitações permanecem nesta quinta-feira (2) em todo o estado.

Segundo o Inmet, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

O órgão nacional emitiu um alerta de chuvas intensas para 543 municípios de Minas, incluindo Belo Horizonte, válido até o meio-dia desta quinta (2/1). A previsão indica chuva forte, rajadas de vento e, em algumas regiões, queda de granizo.

O aviso indica que os volumes de chuva podem variar entre 30 e 60 mm por hora, com acumulados diários de até 100 mm. Os ventos, por sua vez, devem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h, com potencial para causar estragos.

Belo Horizonte

Na capital mineira, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas e trovoadas a partir da tarde. A temperatura mínima registrada foi de 16,9ºC e a máxima estimada é de 29ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 45% à tarde. A Defesa Civil municipal também alerta para risco geológico forte em todas as regiões da cidade até sexta (3).