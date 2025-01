Um homem, de 39 anos, foi preso após ser flagrado com arma de fogo sem registro, na tarde dessa quarta-feira (1º/1), no município de Mirabela, na região Norte de Minas Gerais. A prisão ocorreu durante a Operação Férias Seguras 2025.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um carro de luxo Land Rover Discovery, na cor cinza, foi abordado na rodovia MGC-135, na altura do quilômetro 299.

De acordo com os militares, o condutor se mostrou agitado e apreensivo durante a fiscalização inicial. Questionado se estaria portando alguma arma ou material ilícito, o homem negou qualquer irregularidade.

No entanto, ele continuou apresentando nervosismo, o que levou aos militares a questionarem sobre irregularidades novamente e à confissão do homem, que afirmou portar uma pistola.

A guarnição seguiu com busca veicular, que encontrou uma pistola Taurus, de calibre .380, embaixo do banco do motorista. A arma também contava com um carregador e 20 munições intactas, mas não tinha nenhum registro ou documentação de origem.

O homem também não possuía nenhum documento de posse ou porte de arma.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil de Montes Claros, juntamente com a arma, carregador e munições apreendidos.