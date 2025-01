Ao contrário do trabalhador que busca o mês de janeiro para descansar e viajar, os ladrões não tiram férias e aproveitam o primeiro mês do ano para arrombar e furtar as casas sem moradores. Só em janeiro de 2024, foram 506 arrombamentos a residências na capital mineira. Uma média de 16,32 furtos por dia ou de pertences sendo levados de dentro de residências diferentes a cada uma hora e 28 minutos, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Na Grande BH, os furtos a residências chegaram a 888. Os crimes motivaram a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) a lançar uma operação preventiva, que se inicia hoje em todo estado.



Pelo mapeamento das ocorrências de furtos a residências belo-horizontinas, os bairros com mais registros estão na Regional Leste. Santa Tereza lidera com 15 ocorrências no mês, seguido pelo Bairro Floresta, com 12, e Sagrada Família, com 10. Carlos Prates, na Regional Oeste, Cruzeiro e Serra, na Regional Centro-Sul, computaram nove furtos cada em janeiro de 2024.



As pessoas que moram em casas estão mais sujeitas aos ladrões do que aquelas que vivem em apartamentos. Segundo os dados da Sejusp, 16,4% dos alvos dos bandidos eram apartamentos e 67% foram casas, sendo as demais imóveis em condomínios fechados, sítios e os próprios condomínios fechados e edifícios residenciais.



As formas mais utilizadas para furtar os pertences dentro das residências nas férias de janeiro em BH foram os arrombamentos ou rompimentos de obstáculos, como portas, janelas, basculantes, trancas, cadeados e correntes, com 39% dos registros. A escalada de muros, telhados, janelas, sacadas, varandas ou outros meios de acesso pelos gatunos respondeu por 14% das ocorrências, sendo as demais de métodos não identificados ou não registrados.



O domingo é o dia da semana preferido pelos ladrões que atuam em BH no mês de janeiro, com 17,6% dos registros de furtos a residências, seguido pela segunda-feira, com 16,2%, quinta-feira (15,6%), quarta-feira (15,4%), terça-feira (13,8%), sexta-feira (10,9%) e o sábado (10,5%) sendo o de menor registro.

Já os horários com mais furtos no período variam pouco das 0h às 17h59, com o espaço de tempo entre 18h e 23h59 sendo o de menos registros, conforme as ocorrências (confira quadro).



Na Grande BH, onde excetuando-se Belo Horizonte foram feitos 382 registros de furtos a residências em janeiro de 2024, os municípios com mais ocorrências foram Betim, com 72, seguido por Contagem, com 70, Ribeirão das Neves (47), Santa Luzia (31) e Nova Lima (23).



COMBATE AO CRIME

Apesar de os registros de furtos a residências no mês de janeiro serem o pesadelo de quem viaja, a estratégia das forças de segurança pública contribui para a redução desses índices. Considerando o mesmo período de 2023, em Belo Horizonte, foram 645 furtos a residências. Ou seja, em 2024 ocorreu uma forte redução de 22% dos registros. Na Grande BH como um todo, em 2023, foram 1.180 casos, o que se traduz em 25% menos ocorrências em 2024.



Os crimes levaram a PMMG a lançar em todo estado a Operação PMMG 250 anos: Férias Seguras 2025, que começa hoje. "O objetivo é reforçar o policiamento no sentido de coibir, principalmente, o furto e o roubo contra residências e instituições escolares neste período de férias", informa a corporação.



A cerimônia de lançamento oficial da operação será realizada pelo comandante-geral da PMMG, coronel Frederico Otoni Garcia, na Esplanada Sul do Estádio do Mineirão. Além dos combates a ladrões de residências e escolas, a operação mira também mais objetivos no período de janeiro. "Ações voltadas à prevenção de acidentes nas rodovias estaduais e federais sob a responsabilidade da PMMG e de infrações ambientais em áreas de preservação, balneários, represas, parques e outros locais utilizados para o lazer de turistas", informa. A nova ação substitui a Operação Natalina, desenvolvida em dezembro, cujo foco era garantir tranquilidade e mais segurança para a população em razão do aumento do fluxo de pessoas e do movimento no comércio varejista nas festas de fim de ano.



INVESTIGAÇÕES EM 2024

Ao longo de 2024, a Polícia Civil de Minas Gerais apresentou resultados de investigações contra as quadrilhas que agem na capital mineira e na Grande BH. Em abril, após investigar mais de 20 casos de furtos nos bairros Cidade Nova, Mangabeiras, Sion, Comiteco e Pampulha, policiais da 2ª Delegacia Especializada em Investigação de Furtos e Roubos prenderam quatro integrantes de uma quadrilha especializada em atuar em residências de luxo. Um dos suspeitos tinha 24, outro 25, e dois deles 29 anos.



Os roubos se somavam a ações no interior, nas cidades de Carmópolis de Minas, Contagem, Divinópolis, Itaúna, João Monlevade e Ouro Branco, totalizando 31 furtos que provocaram prejuízos acima de R$ 2 milhões aos proprietários, segundo estimativa do delegado Gustavo Barletta de Almeida. "O primeiro furto que despertou a atenção (da polícia), foi o de quatro residências, num mesmo dia, no Réveillon. Eles roubavam sempre joias, roupas, objetos de valor, dinheiro e veículos. Tudo era levado para uma casa em Santa Luzia, que era uma espécie de bunker", conta o delegado.



Em junho de 2024, a prisão de dois suspeitos e a identificação de um terceiro pôs fim a uma quadrilha de furtos a residência baseada na Região Leste de BH e que agia nos bairros Copacabana, Serrano e Alípio de Melo, bem como nos municípios de Betim, Ouro Branco, Sarzedo e Vespasiano, segundo o Departamento Estadual de Operações Especiais (DEOESP) da PCMG.



"Os ladrões invadiram residências que tinham a frente gradeada. Um motorista os aguardava nas proximidades das casas. Levavam jóias, relógios, televisores, bicicletas, bebidas, computadores, jogos eletrônicos e até mesmo uma motocicleta", afirma o delegado Thiago Machado, que contabilizou 30 residências invadidas, oito delas em BH.



A PMMG tem algumas dicas para que as pessoas evitem ter as suas casas furtadas. "Cortinas e persianas completamente fechadas, luzes acesas durante o dia e durante toda a noite e caixas de correio cheias de correspondências são indicadores de morador ausente", alerta a corporação.



A sugestão é pedir ao vizinho para recolher os jornais e as correspondências e não usar cadeados visivelmente do lado externo nas portas, janelas e portões, que são indicativos de ausência do morador para os ladrões, segundo a PMMG. "Quando houver estranhos ou movimentos suspeitos, acione a PMMG. Pratique a política da boa vizinhança, pois na sua ausência talvez seu vizinho seja a única pessoa presente no momento de um arrombamento ou situação de perigo", recomenda a corporação.



AFASTE OS CRIMINOSOS

Dicas para proteger sua casa contra furtos durante as férias

Evite deixar pistas visíveis de que não há ninguém em casa como cortinas e persianas completamente fechadas ou luzes acesas dia e noite

Não deixe cadeados do lado externo do portão

Peça a um vizinho para recolher correspondências

Reforce a segurança com fechaduras de qualidade, trancas extras, grades internas e sistemas de alarmes ou câmeras de segurança

Tranque portas e janelas

Pratique a política da boa vizinhança, pois na sua ausência talvez seu vizinho seja a única pessoa presente no momento de um arrombamento ou situação de perigo

Evite divulgar detalhes sobre sua viagem nas redes sociais ou em conversas casuais