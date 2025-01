SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas das oito apostas vencedoras da Mega da Virada, sorteada na última terça-feira (31), foram jogos simples e mais baratos, de apenas R$ 5. Uma delas foi feita em Nova Lima, na Grande BH.



Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de um apostador acertar os seis números com a aposta simples é de 1 em 50.063.860.





Os números da Mega da Virada sorteados nesta terça foram: 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57.





Além de Nova Lima, uma aposta simples feita em Curitiba (PR) também foi premiada. Cada uma vai levar R$ 79.435.770,67.





A Mega da Virada sorteada no último dia de 2024 pagará um prêmio total de R$ 635.486.165,38, o maior da história, já com correção da inflação na comparação com os sorteios anteriores.





A aposta de Nova Lima foi feita em uma casa lotérica do Bairro Cascalho. A de Curitiba fica em Campo de Santana.

A capital paranaense e Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, também tiveram dois bolões oficiais premiados, o primeiro com 28 cotas e o segundo, com 50 cotas.





Cinco das oito apostas vencedoras da Mega da Virada foram feitas por meio de bolões oficiais da Caixa.





Um deles, de Brasília, com apenas três cotas, teve somente sete números preenchidos. O jogo custa R$ 35 e a probabilidade de se acertar os seis números é de 1 em 7.151.980, conforme a Caixa.





A aposta mais cara entre as oito ganhadoras foi a do bolão realizado em Pinhais, com 16 números preenchidos e que custou R$ 40.040. A probabilidade de acerto nesse acasos é de 1 em 6.252. Cada uma das 50 cotas do bolão vai levar R$ 1.588.715,41.





Nunca na história da Mega da Virada, que começou a ser sorteada no atual modelo em 2009, houve apenas um ganhador.





O apostador tem até 90 dias para sacar o prêmio. Caso não faça isso, a pessoa perde o direito ao dinheiro, que é repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).





Foi o que aconteceu com uma aposta de São Paulo na Mega da Virada de 2020. O ganhador ou ganhadora não apareceu para retirar R$ 162,6 milhões (em valores da época, sem correção) e o prêmio, que prescreveu, se tornou o maior valor esquecido por um apostador em loterias no Brasil.





O ganhador de prêmio bruto até R$ 2.259,20 pode sacar o dinheiro em qualquer casa lotérica credenciada, com apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. A partir desse valor, o saque ocorre apenas em uma agência da Caixa.





Se você não foi um dos sortudos, sua próxima chance será no sábado (4), quando será sorteado o concurso 2811 da Mega-Sena tradicional, com premiação principal estimada em R$ 3,5 milhões.