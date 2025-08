Menino de 3 anos tem rosto dilacerado por pitbull no interior de MG

Um menino de três anos sofreu graves ferimentos no rosto após ser atacado por um cão pitbull na varanda de sua casa, em Campos Altos, no Alto Paranaíba. Segundo registro da Polícia Militar (PM), o menino foi surpreendido pelo ataque do animal, que pertence ao vizinho da frente, na noite de sábado (2/8), quando estava com familiares.

O cachorro teria escapado por uma porta dos fundos da residência de seu tutor, que teria sido deixada aberta por uma testemunha, que guardava um veículo na garagem.

A violenta mordida no rosto da criança causou dilaceração na região esquerda da face, atingindo áreas próximas aos olhos, bochechas e lábios.

Ainda conforme a PM, o homem que deixou o portão aberto afirmou que, na companhia do proprietário do cão, correram imediatamente até o local do ataque para imobilizar o animal.

A criança foi levada pelos pais, inicialmente, ao Pronto Atendimento Municipal de Campos Altos, e depois precisou ser transferida para o Hospital de Clínicas da Unidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A reportagem perguntou para a assessoria de imprensa do hospital sobre o atual estado de saúde da criança, se ela passou por cirurgia e em qual ala está internada, mas não obteve resposta.

O tutor do cachorro foi levado para a Delegacia de Campos Altos. Ele disse aos policiais militares que tem o cão há cerca de dois anos e que o mantém dentro de casa. O Estado de Minas também questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sobre se o tutor do cão foi detido, se ele vai responder por algum crime e quais são as primeiras informações do inquérito policial.

NOTA DA POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que apura as circunstâncias do fato registrado na noite de sábado (3/8), no município de Campos Altos. O proprietário do animal será ouvido pela Delegacia de Polícia Civil em Araxá. Outras informações poderão ser repassadas à imprensa após os procedimentos da Polícia Judiciária.