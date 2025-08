Grande BH: caso de crueldade contra cão e égua e zoofilia termina em prisão

Um homem de 18 anos foi preso nessa quinta-feira (31/7) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sob a acusação de maus-tratos a animais e zoofilia. O caso, que veio à tona após a divulgação de um vídeo nas redes sociais, expõe crimes de extrema crueldade contra um cachorro e uma égua na cidade de Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.



As investigações começaram quando um vídeo, que rapidamente se espalhou pela internet, mostrou o suspeito praticando atos sexuais com seu próprio cachorro. A repercussão foi imediata, levando a polícia a abrir um inquérito na 2ª Delegacia. Durante as apurações, descobriu-se que o acusado também mantinha relações sexuais com uma égua em um curral onde trabalhava.

De acordo com os policias, os animais foram encontrados em condições deploráveis. A égua, que foi dada de presente ao jovem, estava debilitada, sem alimentação e água adequadas. Já o cachorro foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental e encaminhado para uma instituição especializada.

Testemunhas relataram à polícia que o suspeito já era conhecido na região por supostamente cometer abusos contra animais, principalmente éguas, em uma área próxima a um campo de futebol no Bairro Barra do Céu.

Questionado pelos investigadores, o jovem admitiu ser a pessoa que aparecia no vídeo. A Justiça decretou sua prisão preventiva e ele foi levado para o sistema carcerário, onde aguardará julgamento. A delegada responsável pelo caso afirmou que “crimes como esses não podem ser tolerados. Além de configurarem violação grave da legislação ambiental, são atos que ferem a dignidade animal e a moral da sociedade.”

O que diz a lei

Maus-tratos a animais são crime no Brasil, previsto na Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/1998), com pena de detenção de três meses a um ano e multa. Desde 2020, a Lei nº 14.064 aumentou a punição para crimes contra cães e gatos, prevendo reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda. A pena pode ser aumentada em até um terço se o animal morrer em decorrência dos maus-tratos.

Como denunciar

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 (Polícia Civil) e 181 (Disque-Denúncia). Em casos de urgência ou flagrante, acione a Polícia Militar pelo 190.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino