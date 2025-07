BH: mil cães e gatos podem ser castrados gratuitamente a partir de agosto

A Prefeitura de BH vai promover a castração gratuita de cães e gatos, a partir da próxima terça-feira (5/8). A ação acontece em parceria com a Subsecretaria Municipal de Bem-Estar Animal e o Instituto Arca de Noé, entidade sem fins lucrativos que promove a adoção, doação e resgate de animais na capital mineira.

No total, mil animais vão passar pelo procedimento, ao longo de seis meses. De acordo com a PBH, foram investidos R$ 300 mil para a realização do projeto. As castrações vão ser realizadas conforme a capacidade da equipe do instituto e a demanda da população.

Ainda segundo o Executivo, do total, 30 procedimentos mensais vão ser reservados para animais resgatados que chegam diretamente à subsecretaria.

A castração é um procedimento simples, que impacta a saúde pública e o bem-estar dos animais, promovendo dignidade para os bichos e seus tutores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O projeto de castração também engloba pets domésticos. Os tutores interessados precisam realizar um pré-cadastro online, no portal do Instituto Arca de Noé. No site, é necessário preencher dados pessoais do tutor, como nome completo, CPF, telefone e endereço, além da quantidade de animais que vão passar pelo procedimento.