Grupo criminoso furta cerca de 100 bovinos em fazendas mineiras

Dois suspeitos de integrar uma organização criminosa que furtou cerca de 100 bovinos de fazendas de cidades do Triângulo Mineiro foram presos em Frutal, na manhã desta terça-feira (29/7), por meio da Operação Aprisco, da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Além destes dois mandados de prisão, foram cumpridos outros sete de busca e apreensão em Fronteira e Uberlândia, ambas no Triângulo Mineiro, e ainda nas cidades paulistas de São José do Rio Preto, Guapiaçu e Nhandeara. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão não foram localizados objetos ilícitos, segundo a PCMG.

Por determinação do Poder Judiciário da Comarca de Frutal foi decretado o sequestro de bens e valores pertencentes aos investigados, no montante aproximado de R$ 250 mil.

"Um suspeito está foragido. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos e delimitar a extensão do grupo criminoso", informou o delegado Dimer Toledo Ribeiro.

Gado furtado em MG era enviado a frigoríficos de SP

De acordo com Ribeiro, as investigações tiveram início após o registro do furto de 57 novilhas ocorrido em 2 de abril de 2024 na cidade de Fronteira. "Na mesma data, parte dos animais foi localizada em um frigorífico na cidade de Guapiaçu, enquanto o restante já havia sido abatido".

Durante as investigações, a PCMG identificou que os suspeitos também estariam envolvidos no furto de 34 vacas em Uberlândia, em 19 de fevereiro de 2024, e em um roubo ocorrido em Uberaba, em 1º de março.

Os agentes constataram que os animais subtraídos em Uberlândia foram abatidos no frigorífico de Guapiaçu e a carne comercializada em um estabelecimento localizado Campinas (SP).

A operação contou com a atuação conjunta de policiais civis de Frutal e Uberlândia, e teve apoio da PC de São José do Rio Preto (SP).

"O nome da operação Aprisco, que significa 'abre-te, curral', faz alusão direta ao objeto das investigações: crimes patrimoniais envolvendo furto e roubo de gado bovino", finalizou a PCMG.