Suspeito de matar idoso em Pará de Minas é preso

Um homem, de 30 anos, suspeito do assassinato de um idoso, de 62, ocorrido em Pará de Minas (MG), região centro-oeste do estado, foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (28/7). O crime ocorreu em 12 de julho passado e o suspeito teria tentado simular o suicídio da vítima.

No dia 12 de julho, a Polícia Civil recebeu informações de que uma pessoa tinha sido encontrada morta em casa, com indícios de que se tratava de uma suspeita de crime.

A perícia da Polícia Civil esteve na casa para recolher evidências. O corpo da vítima foi encaminhado encaminhado ao Posto Médico-Legal para a necropsia, que revelou lesões provocadas por agressões físicas, possivelmente causadas por objeto contundente.

Os investigadores levantaram que o suspeito mantinha um relacionamento com a vítima havia cerca de oito dias, quando passou a morar com ela.

No dia do crime, o suspeito acionou o Corpo de Bombeiros alegando que teria conversado normalmente com o idoso na noite anterior e que, pela manhã, percebeu a ausência de sinais vitais da vítima.

A polícia desconfiou que o suspeito havia tentado simular um cenário de morte natural, tendo repassado informações contraditórias durante depoimento.

Vizinhos contaram que o suspeito tinha tido um comportamento estranho no dia anterior ao crime, como o impedimento de que houvesse contato com a vítima.

A partir desses relatos, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça.