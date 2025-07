Vídeo: manada de búfalos provoca dois acidentes em MG

Uma manada de búfalos provocou dois acidentes na MG-255, entre Frutal e Itapagipe, no Triângulo Mineiro, na madrugada desse domingo (27/7). As batidas causaram danos diversos em um carro e um caminhão.

O motorista de um carro envolvido no primeiro acidente contou para a Polícia Militar Rodoviária que seguia no sentido Frutal/Itapagipe quando foi surpreendido por vários búfalos cruzando a pista. Então, ele afirma que freou, mas não conseguiu evitar o choque com um dos animais. O veículo dele teve danos na parte da frente e no teto.

Instantes depois, um caminhão teria atropelado outro animal, sendo que o impacto causou danos na frente e lateral direta do veículo.

Um dos búfalos ficou ferido e foi encontrado deitado na pista, ficando sob cuidados do funcionário de uma fazenda.



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi questionada se o proprietário dos búfalos foi localizado e indiciado por algum crime, ouvido pelo delegado de plantão e se ele disse o foi motivo da manada de búfalos ter escapado de sua propriedade. No entanto, se restringiu a dizer que "já apura os fatos e que em momento oportuno divulgará outros detalhes".