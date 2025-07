Vídeo: moto é engolida por buraco no asfalto em Uberlândia

Um motociclista foi parar dentro de um buraco que se abriu no asfalto na manhã desta segunda-feira (28/7) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Um vazamento causou a abertura na via e o acidente. O condutor não se feriu e conseguiu filmar com o próprio celular a moto presa na cratera. Veja as imagens:



O caso foi registrado na Rua Dom Almir Ferreira, no bairro Morada da Colina, zona sul da cidade. O motociclista contou que transitava pelo local em que água vazava e o asfalto cedeu, deixando a moto presa pela roda da frente. No vídeo ele alerta para o risco que correu, uma vez que a motocicleta ainda estava acelerando.

De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), um tubo de água danificado apresentou vazamento abaixo da capa asfáltica. Com o passar do tempo, a água cavou o solo e, com o peso da moto, a via cedeu.

O órgão informou ainda que o dano levou à necessidade de fechamento do registro de distribuição da região e que isso afetaria o abastecimento de pelo menos três bairros.

"O abastecimento será normalizado, gradativamente, em até 12 horas após o término dos trabalhos. No período de retomada do abastecimento, em alguns casos, poderá ocorrer alterações na cor e turbidez, temporariamente", diz o aviso do Dmae aos moradores.



O trânsito na rua ficou interditado até a tarde desta segunda.

