Homem morre em troca de tiros com policiais em Minas

Um homem de 28 anos, com longa ficha criminal, morreu na manhã desta segunda-feira (28/7) após trocar tiros com a Polícia Militar (PM) durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito era considerado um dos alvos prioritários na área de atuação do 23º Batalhão. Ele já havia sido preso e possuía passagens por roubo, tráfico de drogas, porte e disparo de arma de fogo, furto, uso de drogas, ingresso ilegal de aparelho telefônico em presídio, lesão corporal e ameaça.

Arma, munições e drogas apreendidas



De acordo com informações preliminares da 7ª Companhia Independente de Policiamento Especializado, o homem atirou contra os militares assim que eles chegaram à residência, no bairro Manoel Valinhas. Os policiais revidaram e atingiram o suspeito, que morreu no local.

Durante buscas na casa, a PM apreendeu um revólver calibre .38 com munições deflagradas, pinos de cocaína e uma balança de precisão, indicando possível envolvimento com o tráfico de drogas.

A perícia compareceu ao local e o corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

