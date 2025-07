Homem morre em rio atingido por hélice de lancha em MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Será sepultado em Itaúna (MG), na Região Centro-Oeste, o corpo de Alisson de Andrade Ribeiro, de 32 anos. Ele morreu na tarde deste domingo (27/7) atingido pela hélice de uma lancha, quando estava na prainha da cidade de Cachoeira Dourada (MG), no Triângulo Mineiro.

Cachoeira Dourada é uma cidade que atrai muitos turistas por conta das praias do Rio Paranaíba. Segundo testemunhas, Alisson estava dentro do rio e foi retirado com a ajuda de um jet ski.

Equipes de resgate tentaram reanimar a vítima por cerca de meia hora. Mas ele veio a falecer durante o atendimento no local.

Piloto escutou o barulho

Segundo o piloto da lancha de onde teria escapado a hélice, de 33 anos, ele estava retornando de um passeio, juntamente com familiares e amigos e, ao se aproximar da margem, escutou um barulho, saído debaixo da embarcação. Logo em seguida, segundo ele, teriam surgido manchas de sangue na água.

Um levantamento feito pela PM aponta que o piloto não tem habilitação para pilotar veículos aquáticos. Além disso, ele se recusou a soprar o bafômetro.

A lancha e a carretinha, usada para transportá-la, foram apreendidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.