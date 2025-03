Bombeiros resgatam corpo de homem em represa de Acuruí

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Foi resgatado, na noite dessa quarta-feira de cinzas (5/3), na Represa de Acuruí, distrito de Itabirito, na região central de Minas Gerais, o corpo de Bruno de Almeida Marinho, de 34 anos, que estava num barco acidentado na tarde do mesmo dia.

Segundo testemunhas, Bruno tinha o costume de atravessar, a nado, todos os dias, a represa. Ele estava no barco, que virou. Estava se dirigindo para o ponto onde sempre iniciava a travessia.

Um alerta foi feito ao Corpo de Bombeiros, por volta de 14h, desta quarta-feira de cinzas. Uma guarnição foi enviada ao local e as buscas tiveram início ainda com a luz do dia. Segundo testemunhas, o barco virou e Bruno caiu na água, afundou e não voltou à tona.

O corpo foi localizado e retirado da água por volta de 19h30. A perícia da Polícia Civil liberou o corpo para uma funerária de Itabirito às 23h30.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Foi uma fatalidade que aconteceu no Hotel Rio de Pedras. O Bruno já fazia essa travessia há muitos anos. Infelizmente, hoje o barco virou. A família está muito abalada”, escreveu uma internauta nas redes sociais.