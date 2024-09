A Polícia Federal (PF) suspendeu as operações de duas empresas de mineração que atuavam de forma ilegal em Itabirito, na Região Central do estado, nesta quinta-feira (19/9). As investigações tiveram início após denúncia da Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG) por risco de explosão de um gasoduto às margens da rodovia BR-040.





A Operação SOS-040 cumpriu 18 mandados de busca e apreensão nos municípios de Sete Lagoas, Itabirito, Contagem, Pedro Leopoldo, Nova Lima, Itabira e Belo Horizonte, além do sequestro e apreensão de 19 veículos de carga utilizados para as práticas criminosas.

As investigações revelaram que as empresas, além de explorar minério de ferro ilegalmente, contratavam motoristas, operadores de máquinas, “olheiros” e pessoas armadas para proteger o empreendimento. A PF também identificou empresas que compravam o produto ilegal.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo Federal da 3ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte. Os investigados poderão responder pelos crimes de extração mineral ilegal, usurpação de bem da União e associação criminosa.